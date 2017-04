Crise du CMS : Le personnel menace de bloquer les caisses

Selon l’As quotidien, depuis le départ de Mohammed Ndiaye qui était à la tête de la direction, le crédit mutuel du Sénégal est en crise et les choses s’empirent de jour en jour. Mamadou Ndiaye n’a fait exacerber la crise, puisqu’il a refusé de payer les primes depuis son arrivée à la tête de l’institution. Récemment promu par le CREPMF, il a quitté Dakar pour Abidjan et devrait y rester pendant 10 jours, le temps de faire sa passation de service. Pendant ce temps, les travailleurs du CMS ont décidé d’entrer en rébellion en arborant des brassards rouges. A partir de ce matin, tous les employés seront en rouge au niveau des différentes agences CMS. Les délégués du personnel qui ont tenté, à maintes reprises de discuter avec l’administration provisoire en vain, ont décidé de durcir le ton. Ils menacent de bloquer les caisses, si l’Etat ne prend pas le dossier en main pour leur trouver un directeur général hic et nunc. D’après un délégué du personnel, Mamadou Ndiaye n’a pas la tête ici et à géré le CMS en solo en excluant tous les partenaires sociaux. « Nous interpellons le ministre des finances Amadou Ba pour lui dire que Mamadou Ndiaye n’est pas charismatique et il est belliqueux », a souligné un délégué du personnel qui a câblé



