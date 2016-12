Crise diplomatique Sénégalo-Israélienne : Le PTP de Me El Hadj DIOUF se félicite de la position du gouvernement.

Le bureau politique du PTP qui s’est réuni autour de son secrétaire général, Me El Diouf salue « la position du gouvernement du Sénégal vis à vis d'Israël. » Le PTP dénonce, à l'instar de la communauté internationale le sionisme, « le colonialisme et l'occupation barbare et sauvage du territoire Palestinien par l'Etat Hébreu qui passe tout son temps à fouler au pied toutes les résolutions des nations unies allant dans le sens du respect de la dignité et de la souveraineté du peuple Palestinien. » Le PTP se félicite à ce sujet « du courage du Sénégal et de la communauté internationale qui ont décidé de stopper la colonisation de la Palestine. » Le bureau politique du Ptp demande, cependant, à la communauté internationale « d'aller plus loin en proclamant l'Etat souverain et indépendant de la Palestine. » Selon le parti de Me El. Diouf « L'impunité et la complaisance ont trop duré faisant de l'Etat Hébreu l'enfant gâté des nations unies et des Usa. » Pour le Parti des Travailleurs et du Peuple « Une nouvelle ère doit s'ouvrir consacrant définitivement la fin de la colonisation et de l'impérialisme pour un monde de paix et de respect de la dignité de tous les peuples épris de justice. »