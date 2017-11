Crise dans les secteurs de la boulangerie : une rencontre les 27 et 28 novembre pour arrondir les angles

Cette rencontre sera axée sur la filière boulangerie, de la production à la vente du pain dans de bonnes conditions d'hygiène et de salubrité. Selon le ministre du commerce, la vente dans les boutiques doit être interdite. Un assainissement à grande échelle pour donner à ce secteur une bouffée d'oxygène. Alioune Sarr qui a fait l'état des lieux a apporté des correctifs aux allégations relatives à la cherté de la farine et qui avait provoqué un mouvement d'humeur même si la grève n'a pas été suivie. Le prix de la farine, dira le ministre, a été homologué à deux reprises une première fois à 18 000f cfa et à 20 000f cfa actuellement. Cependant cette baisse n'a pas entraîné une diminution du prix de la baguette de pain. Une désorganisation s'en est suivie, entraînant la décision de l'État de jouer sur la TVA et d'homologuer le prix du sac de 50 kg de farine à 17 200 f cfa. Les rencontres des 27 et 28 novembre permettront de mettre sur pied un projet de décret d'organisation de la filière qui sera transmis au chef de l'État.