Crise au Togo : les tentatives de médiations piétinent, Paris se dit « préoccupé ».

Ils proposent leurs bons offices mais pour l'instant les chefs d'états africains font choux blanc. Patrice Talon s'est entretenu par deux fois avec le président togolais Faure Gnassingbé. Le Béninois n'a par contre pas rencontré les leaders de l'opposition, comme Tikpi Atchadam ou Jean Pierre Fabre.



Le président ivoirien Alassane Ouattara le 6 octobre était à Accra pour discuter de la mise sur pied d'une médiation conjointe ivoiro-ghanéenne. Le Ghana s'inquiète d'un basculement du Togo, d'un chaos avec son flux de réfugiés togolais qui franchiraient la frontière. Plusieurs centaines de Togolais sont déjà arrivés dans le district de Chereponi, dans le nord-est du Ghana. Le président de l'Union africaine Alpha Condé avait lui dépêché en début de semaine un avion qui devait amener à Conakry notamment Jean-Pierre Fabre et Tikpi Atchadam. Mais l'initiative a capoté.



Le ministre de la Défense ivoirien attendu à Lomé



Le ministre ivoirien de la défense, Hamed Bakayoko, est attendu ce vendredi 20 octobre à Lomé. Le ministre ivoirien est porteur d'un message du président Alassane Ouattara à l'attention de Faure Gnassingbé. Une rencontre avec l'opposition assure-t-on n'est pas au programme.



Par ailleurs des appels en direction de Paris se font maintenant entendre à Lomé, ainsi le PNP d'Atchadam demande une intervention d'Emmanuel Macron. Car, côté opposition, on préfère en fait plutôt la médiation de Paris plutôt que celle d’Abidjan, d’Accra ou de Cotonou. « Des chefs d'états en prise eux-mêmes avec leurs oppositions ne nous mettent pas en confiance », a affirmé un partisan de Jean-Pierre Fabre.



Le Quai d'Orsay se dit «préoccupé»



Pour l'instant, seul le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué pour dire que « la France suit avec préoccupation la situation au Togo », qu’elle condamne « fermement les violences récentes qui ont fait plusieurs victimes » et qu’elle appelle « les parties à l'apaisement et à entamer un dialogue ».



Emmanuel Macron, assure-t-on, ne veut surtout pas donner l'impression de s'ingérer dans les affaires togolaises et il a retenu dit-on la gestion « hésitante de la crise burkinabé de 2014 par François Hollande ». Une gestion qui s’était terminée par l'exfiltration de Blaise Compaoré.



Le vœu, très fort, de Paris, c'est que la crise togolaise soit bouclée au plus vite, en tout cas avant le sommet UA-UE d'Abidjan des 29 et 30 novembre prochains. Que Lomé, en quelques sortes, ne vienne pas parasiter ce sommet jugé important par l'Elysée et Bruxelles.