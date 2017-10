Crise au PS : Les socialistes de France taclent Ousmane Tanor Dieng

Dans une note rendue publique, les Socialistes de France ont condamné « la tentative de liquidation par Ousmane Tanor Dieng Secrétaire général du PS, des Camarades Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall et de plusieurs autres leaders du parti opposés à sa ligne alimentaire, suiviste et servile au service de Macky Sall et de son parti l'APR ». Selon ces socialistes proches du clan de Khalifa Sall, « la gestion clanique et calamiteuse du parti par Ousmane Tanor Dieng, son non-respect des textes et des instances qui nous régissent, son souci permanent de gérer son unique carrière et de préserver ses privilèges ont plongé le Parti Socialiste dans une crise sans précédent ».

Il accuse par ailleurs, Ousmane Tanor Dieng d’avoir inventé et mis en place une instance inexistante dans les textes du Parti Socialiste dénommée Assemblée Générale des Secrétaires généraux de Coordinations pour exclure des Camarades, dont le seul tort est de refuser de suivre sa ligne alimentaire. Et par conséquent, notent ils, des milliers de Camarades risquent de fait, d'être exclus du parti par la seule volonté de Ousmane Tanor Dieng. Pour finir, les Socialistes de la Coordination PS de France appellent tous les Camarades à réaliser un rassemblement le plus large possible pour faire barrage « à l'entreprise de "suicide" du Parti socialiste orchestrée par Macky Sall et exécutée par Ousmane Tanor Dieng » .