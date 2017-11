Crise au Conseil départemental de Linguère : Le départ de Me Amadou Ka demandé

Rien ne va plus au Conseil départemental de Linguère. L’institution dirigée par Me Amadou Ka, par ailleurs, président du Conseil d’Administration (Pca) du Port Autonome de Dakar (Pad), marche à reculons, du moins, si l’on se fie aux déclarations de la majorité des conseillers départementaux. Ces derniers, gonflés à bloc, sont d’avis que le départ de Me Ka à la tête de l’institution est plus qu’une demande sociale des populations. A en croire Ibrahima Galo Sow alias «Ifra», depuis son installation, le Conseil départemental de Linguère est dans un état léthargique parce qu’aucune action d’envergure n’a été notée. Pour Ibrahima Galo Sow, Me Amadou Ka gère le conseil départemental à sa convenance et reste allergique au débat démocratique. «Il ne convoque les conseillers que pendant les réunions d’orientation budgétaire. Après, c’est le silence ! Les populations du département ne sentent pas vraiment l’utilité du Conseil départemental. C’est pourquoi nous demandons son départ et la dissolution de l’institution, purement et simplement», a lâché M. Sow membre fondateur de l’APR à Linguère. L’As