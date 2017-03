Crise PS, Affaire Khalifa Sall, paix en Casamance : Les vérités de Robert Sagna

Robert Sagna le Sg sortant du parti du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie « takku defarat Sénégal » a été reconduit lors du congrès de son parti au Cices à la tête de cette formation politique.

Dans un contexte de préparation des élections législatives, il a magnifié le thème de leur rencontre « en ce qu'il présente un thème d’actualité » a-t-il dit.

« La bonne gouvernance fait l’objet de beaucoup de débats et doit être au centre de toute action. Pour ouvrir un débat, nous avons donné notre point de vue sur la manière de comprendre la gouvernance, mais le débat n’est pas fermé »

Le bureau politique du RSD avait formulé le souhait de continuer le compagnonnage avec BBY, question soumise au congrès. « Les modalités devraient être étudiées et les conclusions données » a-t-il laissé entendre.

Sur l’affaire Khalifa Sall, l’ancien socialiste a regretté que l’on en soit arrivé à cette situation, arguant tout faire pour que les socialistes se retrouvent à nouveau.

« Je ne suis pas un procureur, ni un juge, c’est un problème de justice qui est posé. Je regrette simplement pour mon ancien parti, qu'on en arrive à une telle situation, le PS commence à se fissurer, nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver une solution. Ce qui nous intéresse c’est que le parti retrouve sa solidarité et il est bon que ce parti continue d’être une référence dans ce pays » dira-t-il.

Ce congrès du RSD ne pouvait pas être ce qu’il est sans que Robert Sagna s’épanche sur la question casamançaise et surtout le rapprochement noté entre le Sénégal et la Gambie.

« J’ai confiance, c’est important que les deux pays conjuguent leurs efforts pour trouver la paix en Casamance, les deux présidents ont compris que la guerre dans l’un ou l’autre des pays aura des conséquences pour les deux nations. Il faut se féliciter de la décision que Barrow vient de prendre en s’engageant à aider le Sénégal à dépasser ce problème de la rébellion Casamançaise. Et dans des perspectives qui nous font espérer qu’avec leur appui le Sénégal pourra avancer vers la paix » dira-t-il.

Etaient présents à cette rencontre Cheikh Bamba Dièye, Djibo Leyti Ka, le Dr Malick Diop de l’Afp entre autres autorités et bien entendu le directeur de cabinet du président de la République Me Oumar Youm.