Crise Gambienne : encore une victoire pour le Sénégal

En portant son choix sur Adama Barrow, les gambiens expriment leur révolte montrant aux citoyens du monde entier qu’il est possible de récuser toutes les formes de dictature en cours dans le monde, et face à l’oppression elles ont vite fait de choisir.

Cette aspiration au changement a été aidée et guidée jusqu’à terme par son excellence le Président Macky Sall. Il a su dans cette difficile opération jouer les bonnes cartes de l’option politico diplomatique en s’alliant les instances que sont la CEDEAO, l’UA et le conseil des Nations Unies pour entreprendre le départ de yaya jammeh sans verser une seule goutte de sang de sang du peuple Gambien.

Discrètement, mais fermement, le Président Sall a réussi un coup maître qui a retenti partout, affirmant ainsi son leadership sur le continent. Par cette victoire, saluée partout l’Afrique prend désormais son destin en main, montrant qu’elle peut régler elle-même sans ingérence ses propres problèmes.

Il faut surtout souligner que c’est la 1ére fois, dans l’histoire u continent qu’une crise de cette ampleur s’est dénouée sans violence. Depuis la Mauritanie où je suis en tournée dans des familles religieuses, les échos de fierté et de reconnaissance de l’Afrique et du Monde entier parviennent à mes oreilles et me font honneur grâce au Président Sall.

A chaque étape de mes tournées, l’admiration et la gloire du Sénégal sont citées en exemple. Je suis fier de mon pays, je suis fier du Sénégal, et je recueille partout où je passe, les prières des religieux destinés au Président Sall et à son pays. Tout cela conforte l’ancien Président Abdou Diouf qui a dit récemment que le President Sall incarne les vertus de la démocratie et de la République.

Ce constat prend tout son sens venant d’un démocrate avéré comme Diouf. J’avais dit dans un récent article que le meilleur reste à venir, les victoires qui s’accumulent me donnent raison, la position prise par le Sénégal qui a condamné Israël au profit de la Palestine aux Nations Unies fait parti des victoires. Je ne terminerai pas sans prier pour les lions à qui je souhaite une retentissante victoire, ces braves diambars qui font notre fierté.



Cheikh Ahmed Saloum Dieng

Président de l’UJMS

Email : jeunesseislam@yahoo.fr