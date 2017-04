Crise Bissau guinéenne : Le Sénégal et le Portugal misent sur le Dialogue

L'accord signé avec la Guinée Bissau et adopté par les partenaires internationaux doit être appliqué. Une conviction de Marcelo de Sousa, président du Portugal qui répondait à une question sur la crise qui secoue la Guinée Bissau et le Portugal. De Sousa rappelle le dialogue et la compréhension mutuelle qui doivent accompagner cet accord avec la contribution positive de la communauté internationale pour la stabilité.

Macky Sall qui a saisi la balle au rebond, a parlé de devoir de solidarité avec ce pays voisin, ce pays qui partage avec le Sénégal une frontière, mais aussi la Cedeao et l'Uemoa, mise sur la diplomatie pour que l'accord de Conakry soit respecté pour une solution consensuelle.