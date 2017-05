Cri du cœur des femmes de Pikine : « Que les querelles cessent! »

Les femmes des 16 communes de Pikine étaient en assemblée générale hier à la mairie de Pikine. Une occasion pour Awa Niang et ses camarades de lancer un cri du cœur à l’endroit des autres membres du parti pour que cessent les querelles.

« On a lancé un appel au calme à tous ceux qui s’écharpent pour être tête de liste. Mais aussi que le Président prenne une décision en désignant les têtes de liste au plus vite pour mettre fin aux querelles», a dit le vice questeur à l’Assemblée.

« Il y a des problèmes dans tous les partis politiques. Des responsables s’échangent des propos que nous déplorons. Mais ces problèmes vont être discuté et des solutions trouvées. Le président est le Chef de ce parti, et nous pensons qu’il va sévir», a ajouté Awa Niang.

L’Assemblée Générale a été aussi l’occasion pour les femmes de trouver un candidat consensuel pour être tête de liste et en même temps proposer Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine comme Directeur de campagne.

« On demande qu’il soit notre directeur de campagne pour qu’il mène à bien la campagne. Ila déjà un « link » fort avec le secteur informel, les femmes, le monde sportif et de l‘éducation. Et s’il est directeur de campagne, on peut gagner le département de Pikine où le Président a fait beaucoup de réalisations», ont-elles dit.