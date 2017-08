Crash de l’avion de « Senegalair » : Les mystères de l’abordage enfin élucidés

Près de deux ans après l’abordage survenu le 5 Septembre 2015, entre l’appareil de la compagnie privée « Senegalair » et celui de la compagnie aérienne « Ceiba », l’ « Obs » pense détenir la vérité sur ce drame qui a coûté la vie à 7 personnes. En effet sur les conclusions fournies par l’enquête de la Gendarmerie, de la Police et du « Bea », il s’avère que l’avion de la compagnie « Senegalair » était surexploité. L’explication étayant cette donne est liée au fait que « cet appareil est l’unique avion de la compagnie ».

Mieux, selon la même source, il n’était pas régulièrement entretenu, cela en dépit de plusieurs recommandations fournies au terme d’inspections techniques. Le copilote de l’appareil ne remplissait aussi, pas, les conditions préalables pour piloter sous l’immatriculation sénégalaise, à cause du non-respect de la procédure de validation de sa licence. Pis l’altimètre de l’avion était défectueux et faisait sortir l’avion de son niveau normal de vol.