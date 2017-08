Coût unitaire de la carte d’identité sous Wade et sous Macky : Vive polémique entre Pape Mahawa Diouf et Pape Saër Guèye

Interpellé par l’ambassadeur Pape Saër Guèye du Parti démocratique sénégalais au cours d’un débat sur le plateau de « Dakaractu Tv » à propos du pactole de 50 milliards de F Cfa décaissé pour la confection des cartes biométriques, Pape Mahawa Diouf a rétorqué que sous le mandat de Me Abdoulaye Wade les cartes coûtaient plus cher. « Le coût unitaire de la carte a chuté de 7000 F Cfa en 2007 à 5000 F Cfa en 2017 », a informé le coordinateur de la Cellule de Communication de Benno Bokk Yakaar.

Faux rétorque le représentant de Wattu Senegaal, qui revoit ce coût à la baisse et le fixe à 2500 F Cfa l’unité.

Pour arbitrer la partie, l’expert électoral Ndiaga Sylla coupe la poire en deux. Il a rappelé que ce coût unitaire était de 2500 F Cfa en 2007, mais, ajoute-t-il, les nouvelles cartes comportent une puce renfermant des données inconnues du grand public en plus d’autres fonctionnalités qui en élèvent le coût.

Toutefois, persiste M.Diouf de Benno Bokk Yakaar, les « cartes de Wade coûtaient deux fois plus cher ».

Pour rappel, les trois débatteurs précités étaient l’invité de El Hadj Guissé ce samedi sur « Dakaractu Tv » pour décrypter le scrutin du 30 juillet dernier.

