Cour de justice de l’UEMOA : Les Héritiers de Feu Abdou Karim FALL déboutés de leurs actions contre le CREPMF

L’affaire opposant les Héritiers de Feu Abdou Karim FALL, Actionnaires de TOTAL SENEGAL SA, au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a été évoquée par la Cour de Justice de l’UEMOA. En audience publique ordinaire sur l’affaire ce matin, elle a débouté les Héritiers de Feu Abdou Karim FALL de toutes leurs demandes et les condamne aux dépens.

La Cour de Justice sur son verdict de préciser que les Décisions n°2014-072 et n°2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA portant levée de suspension des opérations d’offre publique de vente d’actions de la Société TOTAL SENEGAL ne souffrent d’aucune illégalité.