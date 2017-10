Coups et blessures : Diabétique, sa colocataire lui balafre le visage avec une lame

A. Sène, la trentaine domiciliée au quartier de Grand Yoff à été attraite à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de 12 jours. La plaignante et la mise en cause partagent la même maison mais leurs relations ont étés toujours tendus et leur dernière bagarre a été la goutte d'eau qui déverse le vase.

La prévenue aurait surpris la partie civile par surprise pour lui lacérer le visage avec une lame.

Interrogée à la barre la prévenue de se défendre.

« Après notre première altercation, c’est la partie civile qui est revenue sur ses pas pour m’attaquer à nouveau alors que j’étais en train de couper mes ongles avec une lame. On s’est bagarrée, je l’ai blessée avec la lame sans pour autant le vouloir », a-t-elle essayé de se protéger.

Des déclarations battues en brèche par la victime et le témoin qui confirme qu’A. Sène avait prémédité son geste et qu'elle a passé toute la journée à insulter les gens.

L'avocat de la partie civile a souligné que l'excuse de provocation ne peut pas prospérer. En réalité, c’est une préméditation et les faits sont graves, parce que sa cliente est diabétique. « Elle a voulu lui faire la fête. Nous vous demandons de la déclarer coupable », a-t-il plaidé avant de réclamer 700 mille francs à titre de dommages et intérêts.

Le ministère public convaincu de sa culpabilité a requis une peine 5 mois ferme. La robe noire qui assurait sa défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le tribunal a condamné la prévenue à 6 mois de prison, dont un mois ferme et à payer 200 mille francs à sa victime pour toutes causes et préjudices.