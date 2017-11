Coupe du maire de Kaolack : Le tout puissant Jamono du milliardaire Baye Ciss s'oppose à l'Asc Boustane

La finale de la coupe du maire de kaolack, Mariama Sarr, se joue ce samedi au stade Lamine Guèye de Kaolack.



Ainsi, elle met aux prises deux grandes équipes de la ville de " Mbossé", à savoir l'Asc Boustane de la zone 1A de kaolack et le tout puissant Jamono de la zone 4 A, conduit par le milliardaire, Baye Ciss qui a récemment investi dans le monde du football pour bâtir un club pouvant représenter Kaolack au niveau national et international.



Actuellement, le stade Lamine Guèye de Kaolack a fini de faire le plein. La mairesse de Kaolack, Mariama Sarr et le milliardaire, Baye Ciss, sont attendus d'un moment à l'autre.