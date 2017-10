Coupe du Parlement : MPC et Génération foot se qualifient pour la finale

Les équipes de Mbour Petite Côte (MPC) et Génération foot se sont qualifiées vendredi pour la finale de la Coupe du Parlement.

MPC a battu 1-0 Keur Madio (champion du national 1), tandis que Génération foot a éliminé, 3-2, le Stade de Mbour par tirs au but. Les deux équipes étaient à égalité, 1-1, lors du temps réglementaire.

Génération Foot a remporté le championnat, et Mbour PC la Coupe du Sénégal de la saison 2016-2017. La finale et le match de classement vont se jouer ce dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine (banlieue dakaroise).

La Coupe du Parlement, qui annonce le démarrage officiel de la saison de football au Sénégal, oppose les vainqueurs des tournois de la dernière saison.

Un communiqué de la Fédération sénégalaise de football avait annoncé le démarrage de la saison 2017-2018 pour le 18 novembre prochain.