Coupe du Monde-le Sénégal dans le groupe H : Ce qu’il faut savoir des adversaires des Lions

Le Sénégal a hérité d’un tirage assez clément lors des tirages de la Coupe du Monde aujourd’hui au Kremlin. Les Lions de Aliou Cissé dans le groupe H, sont tombés sur la Colombie, le Japon et la Pologne. Les Lions joueront contre la Pologne de Lewandoski, l’attaquant du Bayern Munich lors de leur match d’ouverture. Les Polonais ont réussi leur parcours dans leur groupe de qualification avec un unique faux-pas (défaite 0-4 contre le Danemark le 1er septembre).

Les joueurs importants de cette équipe restent Jakub Błaszczykowski, joueur, du Borussia Dortmund de 2007 à 2015 puis de la Fiorentina depuis 2015, et l'attaquant Robert Lewandowski, meilleur buteur de l’histoire de la séléction.



Le Japon sera au menu des Lions lors du deuxiéme match. Le japon compte des joueurs d’expérience que sont Keisuke Honda ancien joueur du Milan, Shinji Kagawa de Dortmund ou enfin le latéral droit de l’Olympique de Marseille Hiroki Sakai.



Les Lions affronteront la Colombie lors de leur dernier match de la poule et leur attaquant vedette Radamel Falcao. Les « Cafeteros » surnom de la sélection Colombienne, comme le Sénégal ont connu les quarts de finale de la Coupe du Monde. Leur plus grande performance dans cette compétition. La sélection compte en plus de l’attaquant de Monaco Falcao, sur Carlos Bacca le buteur de Séville, mais aussi sur un gardien d’expérience David Ospina (Arsenal).