Coupe de France : Monaco élimine Marseille en prolongations

L’AS Monaco s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant l’Olympique de Marseille, 4 à 3 après prolongations, mercredi 1er mars au stade Vélodrome. Les deux équipes étaient à égalité 2 à 2 à la fin du temps réglementaire.



Le onze du Rocher reste en course sur tous les tableaux, mais a donné de nouveaux signes de fatigue. Il faudra défendre plus sérieusement pour remonter deux buts à Manchester City, le 15 mars, en 8e de finale de Ligue des champions (5-3 à l’aller).



L’OM a pour sa part perdu deux fois d’affilée, quatre jours après le terrible 5-1 infligé par Paris dans ce même stade Vélodrome. Les Marseillais sont sortis sous les applaudissements, mais ils n’ont plus que le championnat pour accrocher l’Europe.



Rémy Cabella, auteur d’un doublé (84e, 111e), aurait pu finir héros de la soirée, mais deux minutes après la troisième égalisation marseillaise de la soirée, un de ses ballons perdu à permis à Benjamin Mendy d’offrir la victoire à Thomas Lemar (113e).

Joao Moutinho (18e), Kylian Mbappé (66e) et Mendy (104e) avaient trois fois placé l’ASM devant, mais Dimitri Payet, sur son seul geste de classe de la soirée (43e), puis Cabella, avaient à chaque fois ramené le onze phocéen, qui a disputé trois prolongations en trois tours de Coupe de France.



Le reste des matchs de la journée :



Plus tôt dans la soirée, Guingamp et le Paris SG se sont logiquement qualifiés, respectivement face à Quevilly (D3, 2-0) et Niort (D2, 2-0), tandis que Strasbourg (D2) s’est fait surprendre par Avranches (D3) aux tirs but. Sous une pluie battante et sur une pelouse détrempée, la rencontre Niort-PSG a failli aller en prolongation, tellement les deux équipes ont eu un mal fou à se dépêtrer de ces conditions dantesques.



Les affiches des quarts de finale - les 4 et 5 avril :



Paris SG - Avranches (Nat)



Angers (L1) - Bordeaux (L1)



Monaco (L1) - Bergerac (CFA) ou Lille (L1)



Fréjus-Saint Raphaël (Nat) - Guingamp (L1)