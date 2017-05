Coup de tonnerre : BeIN Sports ne diffusera plus la Ligue des Champions

C’est un grand coup de tonnerre qui vient de claquer dans le paysage audiovisuel français. Le 5 mai dernier, de premières indiscrétions laissaient entendre que la nouvelle chaîne de télévision SFR Sport était bien placée pour acquérir l’intégralité des droits de retransmission de la Ligue Europa détenus jusqu’ici conjointement par beIN Sports et M6 moyennant un chèque annuel de 25 M€. Des bruits de couloir qui viennent d’être confirmés.

Selon RMC, SFR Sport vient d’acquérir l’exclusivité des droits TV de la C3 pour la période 2018-2021. Et ce n’est pas tout puisque le média annonce que le groupe détenu par Patrick Drahi a fait encore plus fort puisqu’il a surtout réussi à chiper la Ligue des Champions à Canal + beIN Sports (pour la même période).

SFR Sport paiera 350 M€ par saison !



« C’est un chambardement dans le paysage audiovisuel sportif français. Ce vendredi, l’UEFA a décidé de l’attribution des droits télévisés pour les coupes d’Europe (Ligue des champions et Ligue Europa) pour la période 2018-2021. C’est donc SFR Sport qui remporte le principal morceau, s’installant un peu plus comme chaîne sportive de référence, diffusant déjà la Premier League, la Premiership en rugby, la Diamond League en athlétisme, de grands combats de boxe comme le récent Joshua-Kltisckho », peut-on lire sur l’article.

Pour rappel, Canal+ et beIN Sports payaient un total de 140 M€ pour la période 2015/2018. De leur côté, les Anglais de BT ont accepté de débourser pas moins de 1,4 milliard d’euros pour garantir les droits TV de la compétition. Et SFR Sport dans tout ça ? Si aucun montant n’a officiellement été confirmé, Le Monde annonce que le groupe a raflé la mise grâce à un chèque de 350 M€ par saison ! Au total, SFR Sport paierait donc 1,05 milliard d’euros entre 2018 et 2021 ! Une somme astronomique comparé aux 50 M€ que payaient les diffuseurs français à la fin des années 2000 pour avoir le droit de retransmettre la LdC.