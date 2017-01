Coumba Ka (Vox Populi) : «Offensivement on n’est pas encore tueur… »

« Nous avons vécu ce match avec beaucoup de plaisir, on a remarqué que l’équipe a montré un nouveau visage par rapport au match contre la Tunisie. On a remarqué qu’en attaque, au milieu ou en défense, les lignes étaient bien faites. On a senti de l’envie et de la détermination chez les joueurs. Ils ont défendu ensemble et ont attaqué ensemble. C’est ce qui manquait à cette équipe parce que l’on disait que les attaquants ne se donnaient pas trop en défense. On a vu un nouveau visage, que l’on aimerait revoir contre l’Algérie.



Match accompli ?

Ce n’est pas le match accompli, parce qu’il y avait des occasions à mettre au fond. Offensivement on n’est pas encore tueur. Et je pense que dans ce genre de compétition il faut mettre ces occasions au fond »