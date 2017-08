Coulée de boue à Freetown : "condoléances émues" de Macky Sall à Ernest Bai Koromo

Le président de la République Macky Sall a fait part de ses "condoléances émues" et de sa solidarité à son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koromo, dans un message de condoléances qu’il lui a adressé suite à des glissements de terrain consécutifs à des inondations qui ont fait plus de 300 morts en Sierra Leone.



Suite à ces intempéries enregistrées lundi, un bilan officiel fait également état de quelque 3.000 sans-abri, sans compter des milliers de personnes portées disparues à Free Town, la capitale de la Sierra Leone.



"En cette douloureuse circonstance, le peuple sénégalais se joint en moi pour vous présenter ainsi qu’au peuple sierra-léonais frère, nos condoléances émues", écrit Macky Sall.



"J’exprime ma profonde compassion aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés", a ajouté le chef de l’Etat sénégalais, assurant à son homologue sa "solidarité" et sa "sympathie", ainsi que sa ‘"haute et fraternelle considération".



aps