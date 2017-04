Côte d'Ivoire: le Femua rend un hommage appuyé à Papa Wemba

La place Papa-Wemba a été inaugurée, hier lundi 24 avril, à Abidjan. L'illustre chanteur congolais, on s'en souvient, est décédé il y a un an tout juste le 24 avril 2106 sur scène lors de son ultime concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) à Abidjan. Avant le Femua, qui commence ce mardi, et pour se souvenir de cet immense chanteur, l'équipe a décidé d'ouvrir, hier soir, cette dixième édition par un concert hommage au père de la rumba zaïroise...



RFI