Côte d’Ivoire : comment désamorcer la colère des soldats et gendarmes

En ce début d’année 2017, le président Ouattara, le vice-président Kablan Duncan et le Premier ministre Gon Coulibaly ne se doutaient pas que les premiers pas de la 3e République de Côte d’Ivoire seraient aussi chaotiques.



A vrai dire, pas grand monde n’a vu venir ces mutineries successives. Elles traduisent un ras-le-bol de militaires ou de gendarmes excédés par des promesses non tenues de la part de leurs supérieurs. Ces derniers remettent toujours à demain, selon les soldats, le versement de primes, l’avancement des officiers ou bien la simple réparation d’un toit de caserne qui prend l’eau.



Stopper les violences



Il y avait déjà eu un coup de semonce en novembre 2014, mais la méthode Coué du « jusqu’ici tout va bien » a apparemment endormi les vigilances des plus aiguisées de ces responsables.



A présent, il s’agit pour le gouvernement de parer au plus pressé : stopper les violences, satisfaire les requêtes qui paraîtront les plus justifiées des mutins et surtout rassurer la population ivoirienne. Une population qui au premier tir de kalachnikov à Bouaké ou à Abidjan s’envoie des messages téléphoniques alarmistes et se précipite dans les supermarchés pour remplir son caddie de sacs de riz et de bidons d’huile.