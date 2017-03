Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo "acquittée" de crime contre l'humanité

La Cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qu'elle jugeait depuis près de dix mois pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2010-2011.

"Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes" a déclaré le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d'assises.