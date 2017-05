Côte d'Ivoire : Le prix Macky Sall bien accueilli par la CONARIV

La commission pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ( CONARIV ) a reçu la délégation du Centre Indépendant de Recherche et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), un organe consultatif des Nations Unies. Une occasion pour son président Deo Hakizimana et le représentant de l'institution en Afrique de l'Ouest et du Centre Malick Mbaye de présenter les contours du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Une démarche bien appréciée par les membres de la CONARIV qui souhaitent s'impliquer dans la résolution des conflits et n'ont pas manqué de demander les critères pour pouvoir postuler au prix qui récompense chaque année un lauréat à Genève. Reportage...