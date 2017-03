Côte d'Ivoire : Le barrage "chinois" de Soubré livré fin mars

Le barrage hydroélectrique de Soubré, ouvrage gigantesque construit par la Chine en vue de résorber le déficit énergétique en Côte d'Ivoire, sera mis en service fin mars a annoncé mardi un responsable du projet.



"Soubré est l'aménagement hydroélectrique le plus puissant de Côte d'Ivoire qui apportera 275 mégawatts supplémentaires, pour une puissance installée qui est actuellement de 2000 MW", a expliqué Amidou Traoré directeur général de la société des Énergies de Côte d'Ivoire (CI-Énergie) qui pilote le projet.



"La première machine sera mise en service fin mars les autres suivront pour un démarrage total en août" a souligné M. Traoré, lors d'une opération de "mise à eau" (premiers essais techniques).



D'un coût de 331 milliards de FCFA (504 millions d'euros), la construction de ce barrage de quatre kilomètres de long, démarrée en 2013 dans le sud-ouest du pays, a été financée par la Chine à hauteur de 85%.



"Cet ouvrage augmentera la part du renouvelable de 45% et 200 hectares de terres ont été préservées pour la conservation de la faune et de la flore" s'est félicité M. Traoré.