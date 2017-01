Côte d’Ivoire : Amadou Gon Coulibaly nommé Premier ministre (Jeune Afrique)

Amadou Gon Coulibaly, 57 ans, était auparavant ministre d’État et secrétaire général de la présidence de la République. Il a été chargé par le chef de l’État de « proposer une nouvelle équipe gouvernementale dans les plus brefs délais ».



Proche d’Alassane Ouattara, le député de Korhogo déclarait en janvier 2012 à Jeune Afrique à propos du chef de l’État : « C’est lui qui m’a formé, ma carrière se fera toujours à ses côtés ».``



Agenda politique chargé



Sa désignation survient quelques heures après la démission de Daniel Kablan Duncan de la primature et la désignation de celui-ci dans la foulée au poste de vice-président – une annonce très attendue, délivrée par le chef de l’État dans la matinée de ce mardi à l’Assemblée nationale. La veille, l’ancien Premier ministre et député de Grand-Bassam avait annoncé sa démission et celle de son gouvernement.



L’agenda politique s’est accéléré ces dernières heures. Alors que Guillaume Soro était largement réélu lundi après-midi au perchoir de l’Assemblée nationale, la présidence annonçait quelques heures plus tard par la voix d’Amadou Gon Coulibaly, alors encore secrétaire général, le limogeage de trois hauts gradés, trois jours après un mouvement de colère au sein de l’armée. Reste désormais à connaître la composition de son gouvernement.