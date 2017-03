Costacurta : 'Neymar est meilleur que Ronaldo et Messi'

Brésil: La forme étincelante de Neymar https://t.co/tavVyJ2TSe pic.twitter.com/qZIyvVTh9a

Décisif lors de l’historique remontada du Barça face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions (6-1, aller 0-4), Neymar, auteur d’un doublé contre les Parisiens, ne brille pas seulement avec son club. Encore buteur vendredi en Uruguay, il compte ainsi déjà cinq réalisations et six passes décisives au compteur en sept rencontres éliminatoires au Mondial 2018.Toutes compétitions confondues, l’attaquant brésilien a même déjà marqué à 14 reprises en 35 matches. Des chiffres qui confirment la grande forme de «NeyNey», dont les performances actuelles ne passent pas inaperçues. "Si on regarde ses performances et qu’on les compare à celles de Messi et Ronaldo, je pense qu’actuellement, Neymar est juste meilleur", a d’ailleurs déclaré Alessandro Costacurta dans une interview accordée à Sky Italia."A la fin de leurs carrières respectives, je pense qu’ils auront plus ou moins le même nombre de buts. Neymar a déjà tout d’un Ballon d’or. En fait, je pense même qu’aujourd’hui, Neymar est meilleur que Cristiano Ronaldo et Messi. En 2017, c’est lui le meilleur joueur du monde", affirme l’ancienne légende de l’AC Milan. S’il continue à ce rythme-là, Neymar (25 ans) sera en tout cas un sérieux concurrent pour le Portugais et l’Argentin, respectivement quintuple et quadruple Ballon d’or.