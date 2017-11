Cop 23 en Allemagne: Le président Macky Sall engage les maires du Sénégal dans des initiatives d'économie et de maîtrise de l'énergie

Après avoir prononcé son discours au sommet des chefs d’état de la COP23, Le Président Macky Sall a visité le stand du Sénégal où il a été accueilli par les participants et les exposants sénégalais. .Apres avoir aprécié la qualité de la participation sénégalaise ,le Président de la république a aussi salué la présence des maires à travers une délégation de l’association des maires conduite par Oumar Ba maire de Ndiob et coprenant Docteur Macoumba Diouf maire de Latmingué et Mahamadou a Abib Niasse maire de Taiba Niassene. Le président a ensuite interpellé les maires pour leur demandé ‘d’engager des initiatives de maîtrise et d’économie d’énergie.« l’éclairage public coûte très cher à l’Etat. Margelle t-il. Il faut engager des solutions de maîtrise et d économie d’énergie qui privilégient les lampadaires solaire et le gouvernement va Vous accompagner a indiqué le président de la République. Cette proposition a été fortement approuvée par la délégation de l’AMS. Dans sa présentation M Ba par ailleurs secrétaire Permanent de l’AMS avait déjà fait part du projet de leur association appelé « Initiative des maires pour l’accès à l’énergie pour tous » qui sera lancé incessamment lancé sous le parrainage de Monsieur le Premier Ministre. Dans le cadre de ce projet les maires mettront en place un fond qui accordera une large place à la maîtrise de l’énergie