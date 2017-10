Cop 23 : Le ministre de l’environnement pour une participation efficace de la délégation sénégalaise

La 23éme Conférence des Parties (COP 23) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, se tiendra du 06 au 17 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne.



Elle s'inscrit dans la continuité de celle de Paris qui a donné lieu à de nombreuses décisions qui constituent des avancées incontestables dans la lutte contre les changements climatiques. Une réunion préparatoire de la délégation du Sénégal à la 23eme COP a réuni la direction de l’environnement, les partenaires techniques et financiers, les élus locaux etc. Il s’agissait de partager les informations pour une participation efficace du Sénégal.



« On est dans un processus très engagé, et tout le monde trouve intérêt à respecter les accords conclus dans le cadre du changement climatique » a rappelle Cheikh Dieng Directeur de cabinet du ministère de l’environnement et du développement durable.



« On avait senti à Marrakech l’année dernière une effervescence différente de ce qui pouvait exister lors des Cop précédente. On entre dans la mise en œuvre des accords de Paris, et c’est pour cela que cette Cop est extrêmement importante, on est vraiment dans le mise en action de tout ce pourquoi on s’est battu depuis Rio 1992. La maintenant il faut passer au concret sinon on arrivera jamais à lutter contre le réchauffement climatique » a ajouté à sa suite Mariline Diarra, directrice de l'Environnement et des établissements classés.



« C’est absolument fondamental ce Cop 21 pour pousser les uns et les autres, à avoir des actions concrètes. Nous sommes en plein changements économiques pour sauver l’espèce humaine » a-t-elle aussi dit.



Aussi à délégation sénégalaise prépare bien sa participation à cette rencontre internationale sur le climat en se conformant aux recommandations pour relever le défi climatique, a conclu le Directeur de cabinet.