Coopération l'UE-Sénégal dans le domaine de la gestion des frontières : Un nouveau programme de 10 millions d'euros dans les prochains mois

La Haute Représentante de l'UE Federica Mogherini et le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ont échangé sur les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Sénégal. Mankeur Ndiaye et son hôte, à l'occasion de leur rencontre d'hier, ont discuté du prochain sommet UE-Afrique « en tant que réelle opportunité pour renforcer la relation entre les deux continents ».



La Haute Représentante s’est aussi félicitée du renforcement de l'état de droit et de la lutte contre l'impunité au Sénégal, ainsi que de l'engagement du pays à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique, de sa participation significative aux opérations de maintien de la paix, et du rôle important qu'il a joué dans le règlement de la crise en Gambie.



Elle a également confirmé selon le communiqué conjoint qui sanctionne la rencontre que la coopération entre l'UE et le Sénégal dans le domaine de la gestion des frontières s'accroitra substantiellement « avec un nouveau programme de 10 millions d'euros qui débutera dans les prochains mois, succédant au projet d'appui actuel de 3 millions d'euros et complétant les différents projets régionaux dans ce domaine ». Cela inclut, ajoute la même source notamment, la construction de près de 25 postes-frontière conjoints ainsi qu'une assistance technique et la fourniture d'équipements aux services des forces de sécurité chargés d'empêcher le trafic de migrants irréguliers. Dans ce cadre, le renforcement de la coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sera poursuivi ainsi que la coopération régionale, en particulier pour démanteler les réseaux criminels.



La Haute Représentante et le Ministre Ndiaye ont noté les efforts importants consentis et les résultats atteints par l'UE et le Sénégal pour faciliter l'utilisation des canaux légaux de migration et réduire les départs clandestins. Dans ce cadre, plus de 160 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour soutenir le Sénégal dans la gestion de la migration et pallier ses causes profondes, à travers le Fonds fiduciaire pour l'Afrique. A la fin de l’année 2015, plus de 230.000 ressortissants sénégalais résidaient de façon régulière en Europe et ont ainsi contribué au développement socio-économique de leur pays d'origine mais aussi leur pays d'accueil. Entre 2014 and 2016, 58 ressortissants sénégalais ont bénéficié des opportunités et bourses du programme d'échange Erasmus+. En 2017, les universités ont introduit des demandes de financement pour 209 échanges avec le Sénégal.





Mankeur Ndiaye a salué la contribution significative de l’Union européenne, sous l’impulsion de la Haute Représentante, au respect des principes démocratiques en République de Gambie. Dans le même esprit, il a remercié la Haute représentante du soutien financier envisagé par l’Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du processus de sécurisation de la Gambie et sollicité la poursuite de cet appui en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité dans ce pays frère et ami du Sénégal.