Coopération internationale : AIMS-NEI lance l’événement dénommé Partenariat avec l’Industrie

L’Ambassade du Canada au Sénégal et l’Institut Panafricain des Sciences Mathématiques-Initiative du Prochain Einstein (AIMS-Next Einstein Initiative), ont organisé, le 26 Octobre, un partenariat avec l’industrie. Cet événement qui s’est tenu à la résidence officielle de l’Ambassadeur du Canada à Dakar, s’est réalisé grâce à l’appui important de l’Etat du Sénégal, la Fondation MasterCard, le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) et Affaires Mondiales Canada.



Cette soirée aura permis d’introduire des partenaires de l'industrie à AIMS et mettre en évidence les compétences que les diplômés peuvent apporter à l'industrie. Le réseautage avec le personnel administratif et les étudiants a donné lieu à des discussions constructives sur l’alignement entre les formations de AIMS et les besoins de l'industrie et saura multiplier les opportunités de stages et les possibilités d'emploi pour les étudiants et diplômés de l’Institut.

En présence du Pr Aminata Sall Diallo, représentant le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation, M. Mary Teuw Niane, la Vice-Présidente Exécutive de AIMS-NEI, le Dr Dorothy Nyambi, a affirmé : « La particularité du modèle d'apprentissage intégré au travail est évident dans sa capacité à équiper les étudiants dans une double dimension : d'abord, au niveau universitaire, où ils apprennent les concepts et par la suite au niveau pratique où ils acquièrent de l'expérience professionnelle grâce à des stages. AIMS est heureux de collaborer avec les grands noms de l’industrie à former la jeunesse africaine vers le chemin de l'innovation ».

Le Canada a souligné la contribution marquée du Gouvernement du Sénégal, des universités et centres de recherche, à la réussite d’AIMS au Sénégal. C’est dans cette optique que l’Ambassadeur de Canada au Sénégal, S.E. Lise Filiatrault a affirmé que « l’Afrique a besoin de talents africains et de connaissances africaines pour un développement accéléré. Le Canada est très fier d’appuyer AIMS et leurs centres à travers l’Afrique, incluant celui du Sénégal. Investir dans le capital humain, notamment dans le talent des femmes scientifiques, fait la différence! À propos de AIMS, l'Institut Panafricain des Sciences Mathématiques (AIMS) est un réseau innovant, panafricain pour l'éducation postuniversitaire et la recherche de renommée internationale, mis sur les fonts baptismaux en Afrique du Sud en 2003. AIMS-NEI est composé d’un réseau de centres d’excellence installés sur le continent, notamment en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie et au Rwanda. La mission de AIMS est de permettre aux étudiants et étudiantes africains les plus brillants de s'épanouir en tant que penseurs indépendants, capables de résoudre des problèmes, d’innover et de propulser l'Afrique vers un avenir scientifique et éducatif prometteur, et économiquement auto-suffisant.