Coopération franco-sénégalaise : l’Afd va financer le PSE à hauteur de 459 milliards de F Cfa

La contribution de l’Agence française de développement (AFD) au Plan Sénégal Emergent devrait atteindre 459 Mds Fcfa (700 millions d’euros) sur la période 2014-2017 dont 328 Mds Fcfa (500 millions d’euros) en prêts concessionnels (au-delà des 262 Mds Fcfa annoncés lors du Groupe consultatif de février 2014). Telle est l’information diffusée par les services de l’Afd, à travers un communiqué reçu par Dakaractu ce vendredi. Cela, au moment où se tient la revue de portefeuille des projets et programmes que la structure de financement organise conjointement avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Revue qui constitue un moment privilégié d’évaluation et d’échanges sur la coopération entre le Sénégal et l’AFD.

En 2017, ajoute notre source, le montant total des engagements de l’AFD avec l’Etat du Sénégal devrait atteindre 133 Mds FCFA (204 millions d’euros).



Le portefeuille d’intervention de l’AFD au Sénégal compte 40 projets en cours d’exécution représentant 390 Mds Fcfa (595 millions d’euros) de fonds restant à verser.



L’activité de l’AFD se décline dans les secteurs d’interventions suivants :

• Le développement durable des infrastructures urbaines

• L’accès à une énergie durable

• L’accès des populations à l’eau et à l’assainissement

• Le renforcement de la contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire

• L’employabilité des jeunes

• L’appui au secteur privé



« L’AFD place les enjeux environnementaux et sociaux, l’éthique et la responsabilité au cœur de ses préoccupations. Une meilleure intégration du développement durable dans les opérations financées par l’AFD se traduit également par l’engagement qu’au moins 50% des projets financés affichent un co-bénéfice « climat », renchérit le document.



Pour mémoire, depuis dix ans, l’AFD a engagé environ 1049 Mds Fcfa (1,6 milliard d’euros) au Sénégal dont 852 Mds Fcfa (1,3 milliard d’euros) avec l’Etat du Sénégal.

Au cours des cinq dernières années, elle a enregistré une forte croissance de ses financements avec 558 Mds Fcfa (850,5 millions d’euros) engagés sur la période. Cette progression résulte des projets d’infrastructure emblématiques comme l’Autoroute Diamnadio-AIBD, le TER et la nouvelle extension de l’usine d’eau potable KMS3.