Coopération économique : 1300 milliards de la BAD en faveur du Sénégal, de 1972 à ce jour …

Le ministre de l’Economie et des Finances Amadou Ba a procédé à l’ouverture de la revue annuelle conjointe du Programme de coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement.

En faisant un bref survol de la coopération entre la BAD et Sénégal , M. Amadou Ba a relevé d’importantes actions dans le bilan des opérations.

A cet effet, la Banque africaine de développement demeure un partenaire privilégié du Sénégal en matière de développement, car de 1972, début des opérations de la BAD au Sénégal, à ce jour, la banque a approuvé un total de 101 opérations en faveur du Sénégal pour un montant de 1300 milliards de FCfa.

Ces éclaircissements faits, Amadou Ba a précisé que le total des engagements en cours s’élève à 696 milliards Fcfa , composé de projets du secteur public national, de projets régionaux et d’opérations du secteur privé. Mieux, le Sénégal devrait bénéficier de plus en plus de possibilités de financement de la Banque africaine de développement, puisqu’il est sélectionné parmi les membres pouvant accéder aux ressources concessionnelles de cette institution.

Ainsi, la présente revue annuelle offre l’occasion d’assurer une large concertation entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme de coopération entre la BAD et le Sénégal en vue d’en identifier les principales contraintes, mais aussi de formuler des recommandations appropriées pour une meilleure efficacité dans la réalisation des activités.