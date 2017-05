Coopération bilatérale : La Wallonie s’engage à appuyer les projets de développement économique

Le premier ministre Mahammed Dionne a reçu aujourd’hui le ministre-Président de la Wallonie, Paul Magnette, et les deux hommes ont signé un accord de coopération.

La séance de travail qui s’est poursuivi au Palais, devra permettre d’échanger sur les questions de développement économique telles que le Plan Sénégal Émergent, le développement urbain, l’innovation, mais aussi sur la contribution de la Wallonie dans les grands projets du chef de l’Etat Macky Sall.

Le gouvernement Wallon a accepté d’appuyer la poursuite des projets, et les investissements dans différents secteurs tels que la technologie, la santé, la lutte contre le changement climatique, le secteur ferroviaire, la coopération dans le secteur numérique, comme convenu lors de la réunion qui s’était tenue à Dakar du 08 au 10 Février 2017.

Pour le ministre porte parole du gouvernement, Seydou Guèye, cette coopération permet de continuer à explorer toutes les opportunités de partenariat entre les deux pays et construire des relations mutuelles bénéfiques qui vont contribuer au développement du Sénégal.

La coopération bilatérale avec la Wallonie explique t’il, concerne différents secteurs et projets.

« Depuis la signature de l’accord de coopération en 1998, d’autres coopérations bilatérales n’ont cessé de s’accroître dans des secteurs aussi divers que variés comme l’agriculture, le secteur de l’hydraulique, l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, le secteur de culture etc. »