Convocation du juge Teliko devant le Conseil de discipline du CSM : L’UMS invite ses membres au Conseil à la démission et agite une plainte

Pour avoir adressé une lettre dans laquelle il fustige les consultations à domicile, le juge Souleymane Teliko, élu par ses pairs pour les représenter au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), a été convoqué le 19 avril prochain par le Conseil de discipline du CSM. Le Comité de ressort de Thiès et l’Union des Magistrats Sénégalais (Ums) se sont réunis aujourd’hui sur la question. Et à l'issue de cette rencontre, le Comité de ressort de Thiès après avoir manifesté solidarité et soutien indéfectibles au collègue Souleymane TELIKO a exhorté le Bureau exécutif de l’UMS à mener toutes les actions appropriées, notamment le dépôt d’une plainte contre toute personne impliquée dans la divulgation de la correspondance précitée. Il a par ailleurs invité tous les membres élus, titulaires et suppléants du CSM, à démissionner.

Le comité a aussi déploré le procédé consistant à se saisir d’une correspondance adressée dans un cadre privé pour l’utiliser contre le magistrat Souleymane TELIKO. Et par ce fait, manifeste sa désapprobation totale quant à la procédure disciplinaire engagée contre lui et exige l’arrêt immédiat des poursuites en raison du caractère non fondé des griefs y visés.

Pour finir, le Comité a demandé au bureau exécutif de convoquer une Assemblée générale extraordinaire au palais de Justice de Dakar, le mercredi 19 avril 2017, jour de l’audition et à leurs collègues à se mobiliser ledit jour pour assister le collègue Souleymane TELIKO.