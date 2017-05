Convocation d’abdoulaye Baldé : Le maire de Ziguinchor entendu sur le rapport d’expertise

Convoqué à la Cour de répression et d’enrichissement illicite (Crei) dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, le maire de Ziguinchor a été entendu pendant 4 tours d’horloge. Pour son avocat, Me Amadou Diallo, il n’y a eu aucun élément nouveau dans le dossier.

A sa sortie du siège de la juridiction, Abdoulaye Baldé n’a pipé mot, laissant le soin à son conseil de faire face à la presse. Sans être prolixe, la robe noire a déclaré : « Mon client a été entendu dans le cadre normal de la procédure. C’étaient juste des précisions qu’il fallait apporter sur le rapport d’expertise. Il l’a fait et le rapport a été déposé. », a-t-il indiqué non sans renseigner que sur le fond, « il n’y a eu rien de nouveau. Des questions lui ont été posées sur le rapport d’expertise, et il a répondu ».

Le rapport en question a été produit par l’expert-comptable Pape Alboury Ndao qui a fouiné dans les comptes bancaires du maire de Ziguinchor. Le document a relevé l’existence de mouvements de fonds dans les comptes de la société Delgas. Une entreprise qui a été versée dans le patrimoine de l’édile. Toutefois, le maire Baldé n’a ni chargé ni déchargé, mais il a analysé les mouvements financiers tout en émettant son avis. Toujours est-il que d’après Me Diallo, ce face-à-face entre son client et les juges d’instruction s’est déroulé dans une ambiance « bon enfant ». D’où sa réponse un peu ironique à une des questions des journalistes sur la suite de l’affaire : « Nous ne sommes pas au Goulag. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes optimistes. »