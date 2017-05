Convergence Patriotique Kaddu Askan Wi : Cheikh Tidiane Gadio boude et quitte la coalition

Cheikh Tidiane Gadio, le leader du mouvement citoyen « Luy Jot Jotna » a quitté la Convergence Patriotique Kaddu Askan Wi qu'il partageait avec Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et Mamour Cissé.

Selon des informations de Dakaractu, Cheikh Tidiane Gadio aurait boudé et quitté la coalition après qu'il se soit vu opposé une fin de non recevoir quant à sa requête de conduire la coalition aux législatives prochaines. Nous y reviendrons