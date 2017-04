Convention : Le SAMES et la CNTS accordent leurs violons

Le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES) a adhéré officiellement à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS). Une cérémonie solennelle qui à offert l’opportunité au SAMES, de participer aux élections de représentativité prévues en Mai prochain.

Ce partenariat permettra au SAMES de continuer sa lutte pour la revalorisation du traitement salarial des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes et de conférer une indemnité de logement aux cadres de la santé malgré leur appartenance à la hiérarchie.

La matérialisation de ces accords est une question d’équité qui pourra permettre de maintenir les praticiens dans le système public et d’assurer ainsi une meilleure couverture sanitaire universelle.