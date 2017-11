Contrôle routier de la Police et de la Gendarmerie : 113 véhicules immobilisés, et mis en fourrière

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a organisé un contrôle routier mixte, en compagnie de la Police et de la Gendarmerie dans le cadre de la politique de lutte contre l’insécurité routière.

L’opération dénommée «coup de poing» s’est déroulée hier jeudi 02 novembre 2017 de 08 h 00 à 13 h 00 sur certains axes stratégiques de Dakar et sa banlieue. Selon la note issue de ces opérations, ces dernières ont été organisées précisément au Rond-Point Cambérène, rond-point Score Bourguiba, rond-point Liberté 6 et au rond-point Hann. Et sur un total de 442 véhicules contrôlés, 113 véhicules ont été immobilisés, c’est-à-dire mis en fourrière.

Ces voitures mises en cause ne bénéficiaient pas de visite technique pour 62 d’entre eux.

31 véhicules avaient un défaut d’assurance, et un défaut de carte grise pour les 29. Les conducteurs de 24 de ces véhicules étaient sans permis de permis de conduire et 10 détenaient un téléphone au volant. 17 ne portaient pas de ceinture de sécurité. Un défaut de mutation pour 10 véhicules a été aussi constaté. Mais aussi 9 de ces véhicules transportaient des passagers sur les marche-pieds et 6 roulaient avec des vitres teintées sans autorisation. Enfin 4 véhicules ont été mis en fourrière pour exploitation clandestine d’une voiture non destinée au transport public, 7 pour pneus usés et 5 pour défaut de livret de taxi.

Le ministère, conclut la note, entend couramment organiser ces opérations en plus des projets de modernisation des titres de transport, de renouvellement du parc de transport urbain, et d’extension des centres de contrôle techniques des véhicules automobiles aux régions intérieures du Sénégal, sur toute l’étendue du territoire national, pour lutter efficacement contre l’insécurité routière.