Contribution des migrants au développement : L’AFD signe avec le Gouvernement sénégalais une convention de près de 10 milliards de FCFA

L’Agence Française de Développement, l’Union européenne et l’Etat du Sénégal ont procédé à la signature d’une convention qui va permettre aux deux partis, de cofinancer durant 4 ans et pour un montant de 14 M€ (prés de 10 milliards de Fcfa), les initiatives des diasporas sénégalaises en faveur du développement du Sénégal. Ce projet aura donc pour but, de valoriser les ressources techniques et financières de la diaspora pour le développement des territoires d’origine.

La signature a eu lieu lors du séminaire intergouvernemental France-Sénégal qui a lieu actuellement à Paris. Selon une note qui nous a été transmise, cet accord est d’autant plus important que la « diaspora sénégalaise structurée et active en Europe et particulièrement en France, constitue une importante source de financement extérieur pour le Sénégal (10% du PIB soit 1,5 Mds USD en moyenne sur les dernières années) ».

Le projet sera mis en œuvre, précise la même source, par la cellule du Programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) au sein de la Direction de la Coopération technique (Secrétariat Général de la Présidence de la République du Sénégal), l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes entreprises (ADEPME) et la Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur (DGSE).

« L’engagement de toutes les parties, et notamment la contribution de l’État sénégalais sur son budget national (2 M€), témoigne de la qualité du dialogue « Migrations et développement » engagé avec la France depuis 2005 et s’appuie sur les résultats très positifs des précédents projets bilatéraux franco-sénégalais. Les précédents projets (2006-2013) avaient en effet permis de mobiliser 6 M€ auprès de la diaspora sénégalaise en France » lit-on sur la note.

« L’Union Européenne sera le premier contributeur financier au projet avec 10 M€ de subvention dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l'Union européenne pour l'Afrique » poursuit le communiqué. Ce fonds, est un instrument mis en place par l’Union Européenne fin 2015 et destiné à venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus affectés par les crises migratoires. Son objectif principal est de renforcer la stabilité régionale afin de répondre aux défis de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population, ainsi que de faciliter la gestion de la migration. Ce projet contribue aux objectifs du fonds pour la création d'opportunités économiques et d'emplois d'une part et le renforcement des synergies entre migration et développement d'autre part ».

Amadou Ba, Ministre des finances du Sénégal a lors de la signature de cet accord, laissé entendre que ce cofinancement portera sur 150 projets de développement pour répondre aux besoins des territoires dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé ou encore de l’accès à eau potable. Il permettra également l’accompagnement de 300 entreprises et le déploiement de services et outils financiers nécessaires à leur développement, ainsi qu’au moins 100 missions d’experts. A sa suite, Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, a lui indiqué que ce projet permet de placer les nouvelles compétences en migration et gouvernance transférées à l’AFD au cœur des nouveaux enjeux de mobilité qui lient l’Europe et l’Afrique » .