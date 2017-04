Contribution : Législatives 2017 à Dakar , Si jamais Takhawu Dakar gagne?

Khalifa Sall et ses cinq autres co-accusés sont poursuivis pour détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliard de nos francs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux . Des actes d’accusation graves.

Naturellement, l’autorité publique légitime a le droit et le devoir de traduire en Justice un auteur d’acte délictueux ou criminel. Et la Justice juge et se donne également le droit et le devoir d’infliger des peines proportionnées à la gravité des faits. Mais Khalifa Sall qui a longtemps lorgné les élections législatives jusqu’en défiant Ousmane Tanor Dieng contre tout compagnonnage avec Benno Book Yakaar. Ainsi , il subira t-il une peine ? C’est la grande question

Et si jamais il s’en sort , il gagnerait largement contre ses contradicteurs, contre le camp socialiste de Ousmane Tanor Dieng et contre certaines personnalités de l’APR qui ont pesé lourdement pour le charger en ce qui concerne le détournement de derniers publics . Avec la sortie du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye qualifiant la détention de Khalifa Sall comme « Politique » , peut prendre l’allure d’une très grosse erreur politique de sa part . Car dans ses propos , on peut soutenir la thèse selon laquelle il a empesté les effluves d’un règlement de compte malhabilement mené et maladroitement engagé.



Devant cette hypothèse Khalifa Sall jouirait d’une aura politique qui le rendrait encore plus féroce avec le Pouvoir de Macky Sall et surtout il deviendrait impitoyable avec Ousmane Tanor Dieng.

Le Sénégalais aime se solidariser avec celui qui subit un supplice. Le Droit de résister est au Sénégal plus ancré dans la culture nationale que dans la Loi Fondamentale. Le fondement de ce Droit de résistance est dans ce pays un Droit de nature.



Khalifa Sall cherchera à marquer ainsi un grand coup lors de ce procès. Le coup sera d’autant plus fatal que ses proches de la mairie de Dakar .

Ce serait en même temps un terrible déboire pour Ousmane Tanor Dieng et ceux qui, dans le Bureau politique du PS, lui sont proches. Un procès qui risque d’envoyer Khalifa à l’échafaud et après ....



Il y a un problème au Sénégal. Quand une célébrité est citée ou accusée dans un acte délictueux ou criminel, tout le monde devient Juge et Partie.

Avec Khalifa Sall , ceux qui ont été tenus à une obligation de réserve ne s’y sont pas assujettis. Dans le déroulement de l’enquête, le droit du prévenu à la confidentialité n’a pas été violé et n’a pas affaibli le principe universel de la présomption d’innocence dont il jouit. C’est justement sans arguments précis qui expliquent les sorties au vitriol des proches de Khalifa Sall qui se permettaient même de s’en prendre à la



Justice et au Procureur de la République.



Khalifa Sall et Bamba Fall en prison ... Le Ps , pas droit à l’erreur lors des législatives Si , le Parti socialiste et ses alliés de la mouvance présidentielle perdraient les élections législatives dans le département de Dakar ,ça serait un grand naufrage collectif . Oui : Et dans ce cas tous les responsables du départements de Dakar appartenant à la mouvance présidentielle vont

perdre leur légitimité . Car en politique l’erreur se paye cache. Khalifa Sall en prison et vainqueur des législatives dans le département de Dakar serait une grande humiliation de la mouvance présidentielle et du Parti socialiste en particulier . Et actuellement au Ps , certains responsables à travers leurs attaques maladroites sur une personne à terre , risquerai de renforcer la célébrité de Khalifa Sall en tout faveur .

Les jeunes socialistes sont réactifs et non actifs Points de presse sur point de presse , communiqués sur communiqués , déclarations ou autres taxés sur Khalifa Sall ... J’en passe . Aujourd’ui le



Ps doit inviter ses jeunes ainsi que certains activistes ( naturellement aux responsables sans bases politiques ) à prôner une communication d’intelligences dans le département de Dakar au lieu de s’inscrire dans des invectives sur une ambulance . Quoiqu’il en soit , la page de Khalifa Sall devra être tourner au Ps pour une nouvelle démarche dans le cadre des animations , de massifications , des rencontres publiques d’informations ou autres au niveau du département de Dakar dont le maire avait gagné .

Le Premier Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a bien eu la sagesse de ne pas prononcer son nom lors de la plénière des membres du Haut conseil des collectivité territoriales (Hcct) . Une démarche que devraient suivre ses affiliés s’ils ne veulent pas perdre l’aura politique .

Des Erreurs de communications commises par des mouvements affilés ...

Convergence socialiste ... Forum des jeunes socialistes.

De très nombreuses erreurs ont été commises aussi bien par certains gens du pouvoir. Et les incontrôlées sorties médiatiques contre Khalifa Sall que par des gens du PS qui sont avec Tanor. Ces sorties politiciennes irréfléchies et impulsives ont alimenté les répliques incendiaires et les boutefeux du Député-Maire socialiste Barthélémy ( Un arrogant qui gène

Khalifa Sall et travaille pour Karim Wade) , et qui se retrouve aujourd’hui dans une situation qui le conforte dans son combat et position après l’arrestation de Bamba Fall et Khalifa Sall.

Les abus de Barthélémy Diaz Barth cherche une légitimité politique : Comme pour justicier dans sa

conscience : « j’ai été au cœur du combat pour la libération de Khalifa et Bamba Fall ». Mais son cas est loin d’être fini si on sait qu’il avait sollicité une audience chez Macky Sall pour une dérogation de son champ de 15 Ha à Mboro (Région de Thiés) . Mor Ngom ou Me Youm ne diront pas autrement . « Barthelémy Diaz avait prononcé : « j’aime pas Khalifa Sall car même avec un chat , il refuserai de combattre » , mieux , disait Diaz fils , « Kahalifa Sall Tapétlà » (POLTRON) .

Mais j’en reste là et je vais pas parler de Cristal Palace (Situé dans l’avenue Bourguiba) dont il est l’actionnaire principal en laissant la gestion à une « concubine » , ni des salaires fictifs à la mairie de Mermoz Sacré Cœur . C’est fréquent dans le monde politique même si j’en détiens pas encore . Aussi des coups de fil de Barthélémy Diaz avec karim Wade , Madické Niang (ancien ministre sous Wade) , l’insulte contre Aissata Tall Sall (Maire de Podor ) , dont nous détenons l’enregistrement . Sans oublier le scandale de Genève et de la France avec celle qui s’est déjà déclarée candidate lors des prochaines élections Présidentielles de 2019 , j’en passe en attendant une interpellation en se sens .

Chers amis et lecteurs je vous dis encore que : La politique c’est grand éléphant que doit nous décrire un aveugle, le meilleur conseille qu’on puisse partager c’est de nous prescrire une morale à laquelle nous nous garderons de trahir.

A bientôt s’il plait au bon Dieu.



Babacar MBENGUE Journaliste Consultant Politique et Relations Publiques