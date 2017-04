Contribution : Etre afro-optimiste ou afro-pessimiste, il ne faut pas choisir

Ce matin de mars, dans le dédale des rues de Paris, ville cruelle, la casquette audio vissée sur les oreilles nimbées de froid, je remonte le temps en écoutant ma radio préférée, Radio France Internationale(RFI). Le Graal de l’information. Sur RFI, je tombe sur une information qui fait mal. Sonné, embrouillamini et pensées floues défilent dans ma tête. L’Afrique et encore l’Afrique. Cette contrée qui nous fait haleter tels des athlètes quand nous en parlons. Cette belle terre qui retient notre souffle quand nous dissertons sur son avenir. Et sa belle jeunesse, une vraie richesse. Soudain, mes oreilles bourdonnent et une colère sourde monte en moi. Je m’exclame : « Ah terre-mère, encore toi, t’aimer ou te haïr, lequel choisir ?! » Je prie en implorant le Seigneur de venir m’aider à faire ce choix entre ces deux verbes qui ont toujours défini l’Humanité depuis sa genèse. L’amour et la haine. En effet, l’on dit souvent qu’en Afrique, on pille, on viole, on tue, on laisse femmes, enfants et vieillards sur le chemin de l’exil en temps de guerre. Je me suis in fine fait une maxime, c’est de critiquer. La critique et point de solution. Critiquer jusqu'à éveiller les consciences de mes pairs africains. De l’ombre à la lumière, nous avons besoin. Il nous faut cette catharsis et cette étincelle pour avancer sur le chemin du progrès. L’histoire de l’Afrique a toujours été jalonnée d’amour et de haine. L’Afrique et ses fils, une histoire sens dessus dessous. L’Afrique et ses enfants, une série de coups bas et de trahisons qui l’ont affaiblie. Une œuvre de ses propres fils qui se sont mus en une soi-disant élite et sans scrupule. Aimer l’Afrique, c’est parler de son histoire et de son futur. Les prestidigitateurs disent que ce continent est le futur de l’humanité. Un miroir aux alouettes ou une réalité ? That is the question. L’on dit que c’est une manière de nous bercer. Une façon sur cent de dire à sa jeunesse, assoiffée d’une vie meilleure, de rester chez elle. Point de mobilité parce que ce qu’elle recherche est bien chez elle. Suffit-il de creuser un tantinet pour que les richesses jaillissent ? Suffit-il de réfléchir un peu plus pour pouvoir changer les mentalités embuées dans l’obscurantisme ? Et pourtant, cette Afrique-là a toujours été un terroir de lumière. L’Egypte, ses temples et ses pyramides, l’empire du Mali, le peuple bantou, l’empire peul et tutti quanti. On n’en finirait jamais si on parle de cette belle contrée. Des questions de cet acabit se ramasseraient à la pelle. Nous l’aimons et en même temps nous le haïssons, ce berceau de l’humanité. Et pourquoi tant de retard ? Question qui mérite tout son pesant d’or. Un silence assourdissant de sa pseudo-élite qui a contribué à sa décadence intellectuelle, culturelle, sociale et économique. L’on a cette fâcheuse tendance à tout mettre sur le dos du colonisateur qui a bon gré mal gré su s’implanter et nous dominer. Mais nos ancêtres africains, que nous ont-ils légués comme postérité ? Des divisions et un chaos indescriptible. Pauvre Afrique, toujours dans ses travers. Toujours statique. L’on a beau marteler, mais que nenni. Aimer l’Afrique revient aussi à parler du beau défi qui l’attend. C’est celui de relever le niveau de vie de sa population et de faire poursuivre à sa jeunesse frétillant de vie un objectif, c’est d’aller de l’avant par le biais de la démocratie et du développement. Mais toujours la même reproduction sociale et peu de renouvellement de sa classe politique dirigeante. Hélas, il en est ainsi mais le jour où le réveil poindra, point de pitié. Et le réveil des masses fera le reste. Le rêve d’une jeunesse longtemps asservie et n’ayant pas droit au chapitre renaîtra de ses cendres. Et la refondation d’une nouvelle élite jetant les bases d’une nouvelle société. En effet, je ne sais pas encore ce que c’est qu’être afro-optimiste ou afro-pessimiste. Mon Dieu, fais que je ne choisisse aucun des deux !