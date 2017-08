Contre-performances dans les industries alimentaires : Chute de 16,4% de la production dans les activités industrielles en Juin 2017

Une chute de 16,4% de la production a été observée sur l’activité industrielle en juin 2017. Selon une publication de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, cette chute est ressortie à -16,4% par rapport au mois précédent. Cette baisse, selon la même source, est essentiellement imputable aux contre performances notées dans les industries alimentaires, du papier et du carton, des matériaux de construction, extractives et des autres industries manufacturières.

Le repli, lit on sur la note toujours, est toutefois, atténué par une bonne tenue de l’activité des industries chimiques et mécaniques.

Il est noté par ailleurs un arrêt de production des industries textiles et du cuir et une quasi stabilité dans la production des industries énergétiques.

Comparée au mois de juin 2016, la production industrielle a régressé de 9,4%. La production totale durant le premier semestre 2017 s’est bonifiée de 2,3% par rapport à celle de la période correspondante de l’année 2016.