Contre la levée de l’immunité parlementaire d’Aminata Diallo, Barthélémy Dias appelle à un deuxième 23 juin

Soupçonné d’avoir trempé dans les événements du 05 mars 2016 à la maison du parti socialiste, le député Aminata Diallo risque de voir son immunité parlementaire levée. Le procureur de la République a fait une demande dans ce sens. Mais le maire de Mermoz Sacré-Cœur et camarade de parti d’Aminata Diallo fustige d’ores et déjà la démarche du maître des poursuites.



Pour Barthélemy Dias, « l’assemblée nationale ne peut être instrumentalisée à des fins politiques ». Courroucé par ce qu’il qualifie d’acharnement et de justice à géométrie variable, le député maire socialiste appelle à un deuxième 23 juin pour lui barrer la route. « Nous allons nous remobiliser devant l’Assemblée nationale. Il faut que ce régime sache que nous ne sommes pas des poltrons. Trop, c’est trop », fulmine Barthélémy Dias. Car pour Barthélémy Dias venus soutenir Bamba Fall et sa suite dans l’affaire du saccage du siège du Ps, « trop, c’est trop! »