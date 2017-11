Contentieux au Guédiawaye Fc : La FSF tranche en faveur de Abdoulaye Sall

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a rendu une décision en lien avec le contentieux qui oppose Djamil Faye, à l’association Guédiawaye Fc, dirigé par Abdoulaye Sall. L’instance du football a tranché en défaveur du président de Jappo.



C’est Saër Seck, président de la Ligue professionnelle de football qui a rendu publique la décision de la fédé, sous forme de courrier réceptionné par la Ligue pro.



Dans ce courrier on peut lire : « qu’à l’heure des engagements des clubs affiliés pour la saison 2017-2018, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a reçu deux fiches d’engagement au nom de Guédiawaye foot club (Gfc). Une signée par M. Abdoulaye Sall, président de l’Association Guédiawaye Fc, et l’autre signée par Djamil Faye. Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) rappelle qu’aux termes de l’article 20 des règlements généraux, l’association sportive affiliée bénéficie des effets de l’affiliation ».

Les explications de Saër Seck, président de la Ligue professionnelle de football sont on ne peut plus explicites. « Il découle de cette décision que seule la fiche d’engagement de l’Association Guédiawaye Fc peut être valablement considérée. Par ailleurs la Ligue pro se chargera du contrôle, du respect du cahier des charges ainsi que des dispositions statutaires et réglementaires de la Fédération par l’association affiliée pour participer au foot pro. Donc, aujourd’hui l’indication est que la seule société affiliée à la Fédération c’est l’Association Guédiawaye foot club présidée par le président Abdoulaye Sall qui devient pour nous notre seul interlocuteur ».