Constat : Pape Diop s’indigne de l'organisation des législatives

Les législatives semblent déjà jouées, même si les polémiques glissent toujours sur le déroulement et de l'organisation du scrutin. Le leader de la Convergence libéral et démocratique Bokk Gis Gis s'est indigné à nouveau du déroulement et de l'organisation du scrutin du dimanche 30 juillet.

Selon Pape Diop, le scrutin sort complètement du contexte d'une élection libre et transparente. Élu il y a juste une semaine, il a encore taclé le Président de la République Macky Sall et son ministre de l'Intérieur.