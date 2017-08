Constat : Louis Lamotte assimile le foot sénégalais à un "malade très affaibli"

Selon Louis Lamotte, candidat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf), le football sénégalais ressemble à un "malade très affaibli." "Il lui faut un remède de choc et cela passe entre autres par l’affectation de moyens financiers, dira Lamotte sur Aps.sn. Il poursuit : "En tant qu’acteur du football, on ne peut pas cautionner cette mort lente mais inexorable des clubs en l’état actuel des choses. Nos clubs ont besoin d’une véritable politique de réhabilitation. En l’état actuel, on doit aller vers cette réhabilitation des clubs qui ne sont plus viables ni sportivement ni économiquement. Les dirigeants doivent être formés pour pouvoir aller chercher de l’argent..."