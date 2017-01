Consommation des asticots à Franceville : Là où les chenilles sont un mets pour les nobles

Le marché de Potos, au centre de Franceville regorge de mets étranges, mais aussi les plus insolites. Le porc épic, les pattes de poulet, ou la viande de brousse sont consommés sans commune mesure ici. Mais le mets qui attire le plus notre curiosité sont les chenilles. Il en existe plusieurs variétés et se mangent aussi associées à plusieurs sortes de recettes. Les chenilles en outre, nous narre notre vendeur, sont un mets prisé, celui des nobles que l’on ne sert que lors des événements majeurs tels les mariages. Suivez plutôt ses explications à nos envoyés spéciaux au Gabon...