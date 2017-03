Conseil municipal d’Agnam Ciwol : Le budget voté à l’unanimité à 110.637.119 F CFA

Convoqué par le maire de Agnam Ciwol pour le vote du budget de leur mairie, c’est à l’unanimité que les quarante conseillers municipaux que compte le conseil municipal ont répondu à l’appel. L’ordre du jour qui portait sur le vote du budget du dit conseil municipal, a été approuvé à l’unanimité par l’ensemble des conseillers présents dans la salle .

Ainsi donc sur les quarante six conseillers municipaux que compte le conseil municipal, aucune absence n’a été constatée .110 . 637.119 frs CFA, c’est ce qui représente le montant global du budget, qui a été voté au consensus, par les conseillers municipaux. Pour le maire des Agnam Farba N’GOM, la moitié de ce montant va concerner des investissements qui seront faits au niveau des secteurs de l’éducation de la santé et de l’hydraulique.

Tout en magnifiant les nombreuses réalisations qui ont été faites par la mairie et qui ont eu un impact positif sur le vécu des populations locales, les conseillers municipaux n’ont pas manqué de remercier leur maire qui ne cesse de travailler pour le développement de leur contrée. Car selon eux depuis que Farba Ngom est maire , beaucoup de projets ont commencé à sortir de terre au grand bonheur des populations de la zone. Selon les conseillers, leur maire Farba N’GOM ne fait jamais quelque chose, sans leur demander leurs avis. Une manière de dire que dans leur conseil municipal toute décision prise est soumise à la majorité des conseillers, c’est dire que tout ce qui se fait ici est fait de manière transparente . Présidé par l’autorité administrative locale, cette dernière n’a pas aussi manqué de féliciter l’équipe municipale actuelle, qui selon l’autorité administrative travaille sans relâche pour aider les populations à sortir surtout de son sous développement .Un pari que l’équipe est en train de réaliser depuis sa mise place.